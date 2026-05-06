Internazionali d’Italia a Roma 8 italiani in campo c’è anche un derby | orari e dove vederli il 6 maggio

Il torneo degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma si anima con otto giocatori italiani in azione, tra cui anche un derby. La giornata del 6 maggio vede i tennisti nazionali impegnati su diversi campi, tra il Campo Centrale, la BNP Paribas Arena e la SuperTennis Arena. Gli incontri si svolgono durante tutto il giorno e sono visibili in diretta su vari canali dedicati.

Giornata tricolore agli Internazionali di tennis di Roma: oggi, 6 maggio, il programma mette in campo otto tennisti italiani tra tabellone ATP e WTA, distribuiti tra Campo Centrale, BNP Paribas Arena e SuperTennis Arena. C’è anche quello che si prospetta come il derby azzurro della giornata, in un dettaglio che rende il turno ancora più interessante per il pubblico del Foro Italico e per chi seguirà tutto da casa, tra dirette tv e streaming. Andiamo dunque a scoprire tutto quello che c’è da sapere sugli Internazionali d’Italia di Roma e su dove vederli in tv! Internazionali di tennis Roma, tutti gli italiani in campo oggi: orari, match e dove vederli in tv.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: Internazionali Tennis Roma 2026, programma 5 maggio: orari, partite e dove vederli in TV Internazionali d’Italia 2026: date, biglietti, prezzi e dove vederliSta per cominciare uno dei tornei più attesi dell’anno, disputato sui campi di terra rossa del Foro Italico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Dove vedere Internazionali d'Italia 2026 in chiaro (e gratis)? Ecco la programmazione tv dei match; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile. Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streamingSaranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 ... oasport.it Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà uno tra Ofner e Michelsen al secondo turno, dopo ... fanpage.it Internazionali d'Italia, il programma di domani al Masters 1000 di Roma - facebook.com facebook #Internazionali di #Roma, folla per gli allenamenti di #Djokovic a Piazza del Popolo #tennis x.com