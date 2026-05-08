Internazionali quando gioca Sinner con Ofner? Data orario e dove vederla in tv
Il torneo degli Internazionali d'Italia 2026 si avvicina e i fan si chiedono quando sarà il turno di Jannik Sinner. La partita tra Sinner e Ofner è programmata per una data specifica, con orario e luogo da definire. L'evento si svolge nel rispetto del calendario ufficiale, e le partite vengono trasmesse in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire l'incontro in tempo reale.
(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026? Il tennista azzurro si prepara a esordire nel Masters 1000 di Roma – in diretta tv e streaming – contro l'austriaco Sebastian Ofner, che si è regalato il secondo turno contro il numero 1 del mondo dopo aver battuto l'americano Alex Michelsen nel primo. Sinner. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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