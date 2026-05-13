Internazionali lo speaker del Centrale | Sinner cuore d’oro riservato ma simpatico

Lo speaker degli Internazionali d'Italia 2026 ha descritto Jannik Sinner come una persona con un cuore d’oro, riservato ma anche simpatica. Oggi, mercoledì 13 maggio, sono iniziati i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, con Luciano Darderi in campo. Il numero 1 del mondo, invece, scenderà in campo domani per affrontare il russo Andrej Rublev.

(Adnkronos) – Lo speaker degli Internazionali d'Italia 2026 racconta Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 13 maggio, iniziano i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, con Luciano Darderi in campo, mentre il numero 1 del mondo sarà impegnato domani contro il russo Andrej Rublev. Il Foro Italico si prepara quindi per l'ennesimo bagno di folla,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Internazionali BNL d'Italia 2026, debutto vincente per Sinner al CentraleJannik Sinner vince senza fatica contro Ofner nel secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia.

Leggi anche: Internazionali, Sinner apre sessione serale e Kalinskaya chiude: incrocio tra ex sul Centrale

Temi più discussi: Da brividi: l'ingresso di Sinner sul Centrale e l'urlo di Roma; Sinner vince esordio a Roma, Ofner ko oggi a Internazionali 2026. La partita; Berrettini subito eliminato a Roma: Lasciatemi solo con la mia tristezza; Radio Capital e OnePodcast al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio.

Lunedì, il Presidente del Parlamento Han Kuo-yu ha auspicato un rafforzamento delle relazioni tra Taiwan e Francia durante un incontro con esperti dell'Istituto Francese di Relazioni Internazionali. x.com

Evoluzione della percentuale di bianchi britannici % (persone di etnia britannica) in Inghilterra e Galles dal 2001 al 2021 reddit

Internazionali, lo speaker del Centrale: Sinner cuore d'oro, riservato ma simpaticoLo speaker degli Internazionali d'Italia 2026 racconta Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 13 maggio, iniziano i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, con Luciano Darderi in campo, mentre il numero 1 ... adnkronos.com

Agli Internazionali di tennis si aspetta soprattutto luiAgli Internazionali di Roma di tennis hanno già giocato vari tennisti e tenniste forti e apprezzati come Aryna Sabalenka, Alexander Zverev e, tra gli italiani, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Manca ... ilpost.it