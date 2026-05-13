Internazionali lo speaker del Centrale | Sinner cuore d’oro riservato ma simpatico

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo speaker degli Internazionali d'Italia 2026 ha descritto Jannik Sinner come una persona con un cuore d’oro, riservato ma anche simpatica. Oggi, mercoledì 13 maggio, sono iniziati i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, con Luciano Darderi in campo. Il numero 1 del mondo, invece, scenderà in campo domani per affrontare il russo Andrej Rublev.

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(Adnkronos) – Lo speaker degli Internazionali d'Italia 2026 racconta Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 13 maggio, iniziano i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, con Luciano Darderi in campo, mentre il numero 1 del mondo sarà impegnato domani contro il russo Andrej Rublev. Il Foro Italico si prepara quindi per l'ennesimo bagno di folla,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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