Internazionali lo speaker del Centrale | Sinner cuore d’oro riservato ma simpatico
Lo speaker degli Internazionali d'Italia 2026 ha descritto Jannik Sinner come una persona con un cuore d’oro, riservato ma anche simpatica. Oggi, mercoledì 13 maggio, sono iniziati i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, con Luciano Darderi in campo. Il numero 1 del mondo, invece, scenderà in campo domani per affrontare il russo Andrej Rublev.
(Adnkronos) – Lo speaker degli Internazionali d'Italia 2026 racconta Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 13 maggio, iniziano i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, con Luciano Darderi in campo, mentre il numero 1 del mondo sarà impegnato domani contro il russo Andrej Rublev. Il Foro Italico si prepara quindi per l'ennesimo bagno di folla,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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