Internazionali BNL d' Italia 2026 debutto vincente per Sinner al Centrale

Nel secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia, l'altoatesino ha battuto il suo avversario in due set, 6-3 e 6-4, in un'ora e quaranta minuti di gioco. La partita è stata interrotta due volte per intervento medico sugli spalti. È stato il debutto vincente per Sinner nel torneo sul Centrale.

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Jannik Sinner vince senza fatica contro Ofner nel secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia. L'altoatesino ha la meglio contro il suo avversario in due set, 6-3, 6-4 in una partita (interrotta due volte per intervento medico sugli spalti, ndr) vinta in un'ora e quaranta minuti. Aria.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Internazionali BNL d'Italia, clamorso al Centrale: eliminato Djokovic Leggi anche: Internazionali BNL d’Italia, delusione al Centrale: Paolini eliminata Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Internazionali tennis Roma 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere in tv i BNL d'Italia. Internazionali d'Italia, Sinner debutto dolce contro Ofner. Jannik avanza al terzo turnoPrima vincente di Ofner, Jannik in risposta pareggia i conti. L’austriaco con pazienza trova il lungo linea e mette la testa avanti, il numero uno al mondo, ancora in spinta, si costruisce e finalizza ... sport.virgilio.it Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta liveQuinto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia, con cinque azzurri in campo. Alle 19 il debutto di Sinner contro Ofner. In campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Nel femminile ... sport.sky.it Internazionali d'Italia, #Paolini è già fuori: Mertens passa in rimonta e vola agli ottavi x.com Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere reddit