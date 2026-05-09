Internazionali Sinner apre sessione serale e Kalinskaya chiude | incrocio tra ex sul Centrale

Sabato 9 maggio si sono svolti i primi incontri degli Internazionali di tennis sulla terra battuta. Jannik Sinner ha aperto il programma serale affrontando il tennista austriaco Sebastian Ofner. La sessione si è conclusa con l'incontro tra Anna Kalinskaya e un’avversaria ancora da definire, chiudendo così la giornata di gara con un incrocio tra ex fidanzati nel torneo più importante della stagione sulla terra battuta.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner 'ritrova' Anna Kalinskaya. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro fa il suo esordio agli Internazionali 2026 contro l'austriaco Sebastian Ofner e il destino lo ha voluto far incrociare, alla prima uscita nel torneo 'di casa', proprio con l'ex fidanzata. Lo 'scherzetto' è stato giocato dall'organizzazione del torneo. I due tennisti, secondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Internazionali, il Foro accoglie Kalinskaya: “Lì gioca l’ex di Sinner”(Adnkronos) – Gli Internazionali 2026 accolgono Anna Kalinskaya, ricordata da molti come l'ex fidanzata di Jannik Sinner. LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 debutta nella sessione seraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sabato tocca a Sinner: esordio alle 19 sul Centrale; Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci; Sinner, oggi il primo allenamento al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia. Internazionali, Sinner apre sessione serale e Kalinskaya chiude: incrocio tra ex sul CentraleJannik Sinner 'ritrova' Anna Kalinskaya. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro fa il suo esordio agli Internazionali 2026 contro l'austriaco Sebastian Ofner e il destino lo ha voluto far ... adnkronos.com Ufficiale: Sinner apre la sessione serale degli Internazionali contro OfnerIl grande atteso Jannik Sinner farà il suo esordio agli Internazionali d’Italia, scendendo in campo domani, sabato 9 maggio 2026, per la prima gara serale del prestigioso torneo. Il numero uno del mon ... it.blastingnews.com Internazionali in diretta: in campo Paolini, poi tocca a Cobolli. Stasera debutta Sinner x.com Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere reddit