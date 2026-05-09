Internazionali Sinner apre sessione serale e Kalinskaya chiude | incrocio tra ex sul Centrale
Sabato 9 maggio si sono svolti i primi incontri degli Internazionali di tennis sulla terra battuta. Jannik Sinner ha aperto il programma serale affrontando il tennista austriaco Sebastian Ofner. La sessione si è conclusa con l'incontro tra Anna Kalinskaya e un’avversaria ancora da definire, chiudendo così la giornata di gara con un incrocio tra ex fidanzati nel torneo più importante della stagione sulla terra battuta.
(Adnkronos) – Jannik Sinner 'ritrova' Anna Kalinskaya. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro fa il suo esordio agli Internazionali 2026 contro l'austriaco Sebastian Ofner e il destino lo ha voluto far incrociare, alla prima uscita nel torneo 'di casa', proprio con l'ex fidanzata. Lo 'scherzetto' è stato giocato dall'organizzazione del torneo. I due tennisti, secondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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