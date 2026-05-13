Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari partite 13 maggio ordine di gioco streaming

Oggi a Roma si svolge la nona giornata degli Internazionali d’Italia 2026, con i quarti di finale del tabellone maschile nella parte bassa e il completamento dei quarti di finale nel torneo femminile di singolare. Le partite saranno trasmesse in diretta in televisione e disponibili anche in streaming, con orari e ordine di gioco consultabili sul sito ufficiale dell’evento. La giornata promette incontri importanti per entrambe le categorie.

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La nona giornata degli Internazionali d’Italia 2026 andrà in scena quest’oggi a Roma. Il programma prevede i quarti di finale della parte bassa del tabellone maschile e il completamento degli stessi tra le donne, parlando di singolari. In casa Italia si dovrà badare a Luciano Darderi, che nella sessione serale affronterà non prima delle 20:30 lo spagnolo Rafael Jodar. Un traguardo prestigioso per l’italo-argentino, che mai si era spinto a tanto in carriera. Il tutto frutto di una vittoria che è da ritenersi la più importante della sua carriera, contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo). Un successo costruito sulla determinazione, salvando quattro match-point nel secondo parziale e riuscendo a girare la partita in maniera clamorosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 13 maggio, ordine di gioco, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streamingGiornata di debutto per quanto riguarda il tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2026. Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streamingSaranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters... Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; Internazionali BNL d'Italia, parla Sinner: Bellissimo tornare a Roma, è un torneo speciale per noi italiani; Internazionali BNL d’Italia 2026, prevendita già record. Sinner contro Rublev: quando si gioca e dove vedere l'incontro degli Internazionali BNL d'Italia 2026 ift.tt/AHR3tMh x.com Lavazza, da quest'anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 di tenis e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più reddit Sinner-Rublev, quarti di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl numero uno al mondo si è imposto nel derby con Andrea Pellegrino agli ottavi del torneo che va in scena sui campi del Foro Italico ... corrieredellosport.it