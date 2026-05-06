Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari partite 6 maggio ordine di gioco streaming

Oggi a Roma si svolgono gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, un torneo di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000. Sono previsti in totale 38 incontri, con 22 partite del tabellone femminile che completano il primo turno e 16 match maschili che lo aprono. Gli appuntamenti sono trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming, e gli orari delle partite sono stati comunicati ufficialmente.

Saranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 22 incontri del tabellone femminile completeranno il primo turno, che invece si aprirà nel tabellone maschile con 16 partite. Saranno 8 i match con italiani protagonisti: sul Campo Centrale Lucrezia Stefanini affronterà Jelena Ostapenko, Matteo Arnaldi sfiderà Jaume Munar, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con Sinja Kraus e Federico Cinà incontrerà Alexander Blockx. Sulla BNP Paribas Arena andrà in scena il derby tra Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant, mentre Noemi Basiletti affronterà Ajla Tomljanovic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streaming Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streamingGiornata di debutto per quanto riguarda il tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2026. ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 10 aprile, ordine di gioco, streamingLa giornata di oggi, venerdì 10 aprile, prevede gli incontri dei quarti di finale sia in singolare che in doppio nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo:... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico; Internazionali tennis Roma 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere in tv i BNL d'Italia. Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streamingSaranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 ... oasport.it Al via gli Internazionali d’Italia 2026: tabellone completo e italiani in campoAl via gli Internazionali d'Italia 2026. Ecco tutto quello da sapere: programma, tabellone, montepremi, italiani in campo, dove vederlo. mam-e.it Internazionali d'Italia, il programma di domani al Masters 1000 di Roma - facebook.com facebook #Internazionali di #Roma, folla per gli allenamenti di #Djokovic a Piazza del Popolo #tennis x.com