Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari partite 5 maggio ordine di gioco streaming

Oggi gli Internazionali d’Italia 2026 iniziano con le partite del tabellone femminile, trasmesse in diretta televisiva. Sono previsti diversi incontri con orari stabiliti e ordine di gioco ufficiale. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming per chi preferisce seguire gli eventi online. La giornata segna il debutto delle giocatrici nel torneo che si svolge sulla terra battuta, con partite distribuite nel corso della giornata.

Giornata di debutto per quanto riguarda il tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2026. Sono in particolare dieci i match di primo turno che sono dislocati tra Centrale, BNP Paribas Arena (sita nello Stadio dei Marmi) e Pietrangeli: andiamo perciò a scoprire quanto vedremo in questo martedì. Per Lucia Bronzetti e Martina Trevisan il debutto è proprio tra le statue dell’impianto antistante lo Stadio Olimpico: l’una sfida l’americana McCartney Kessler, l’altra l’australiana Talia Gibson, e si tratta di avversaria complicate per diversi ordini di motivi. C’è anche Jessica Ruggeri, attesa dalla turca Zeynep Sonmez. Poker italiano a caccia anche della qualificazione in tabellone principale, con tra gli uomini gli impegni di Federico Bondioli e Andrea Pellegrino e, al femminile, quelli di Noemi Basiletti e Federica Urgesi.🔗 Leggi su Oasport.it

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