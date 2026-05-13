Internazionali BNL d' Italia 2026 | stabilito nuovo record di biglietti venduti
Gli Internazionali BNL d'Italia 2026 hanno raggiunto un nuovo record di biglietti venduti. Dopo un picco di vendite in una sola giornata, il torneo del Foro Italico ha ora venduto più biglietti rispetto alle edizioni precedenti, raggiungendo il numero più alto di tagliandi staccati a questo punto della manifestazione, cioè ai quarti di finale.
Gli Internazionali BNL d'Italia 2026 continuano a battere record su record. Dopo l'exploit nella vendita dei biglietti in una singola giornata, il torneo del Foro Italico registra, quando siamo giunti solo ai quarti di finale, il primato di tagliandi staccati in tutta la manifestazione. Lo scorso.🔗 Leggi su Romatoday.it
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31 - Jannik Sinner has claimed a 31st consecutive ATP Masters 1000 match win, equalling Novak Djokovic (31) for the longest winning streak of any player in the format’s history. Focus. #IBI26 | internazionalibnlditalia @janniksin @atptour threads
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