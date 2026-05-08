Internazionali BNL d' Italia 2026 | è record di biglietti venduti in una giornata

Venerdì 8 maggio 2026, gli Internazionali BNL d’Italia hanno raggiunto un nuovo record di vendite di biglietti in una sola giornata, superando le 40.000 unità. Questa cifra rappresenta il maggior numero di biglietti venduti in un giorno per il torneo al Foro Italico. L’evento si conferma tra i più seguiti e richiesti nel panorama tennistico internazionale.

Venerdì 8 maggio 2026 diventa una data storica per gli Internazionali BNL d'Italia. Infatti in questa il torneo del Foro Italico ha fatto registrare oltre 40mila biglietti complessivi venduti in un singolo giorno. Un record assoluto. Gli organizzatori infatti fanno sapere che nella sessione del.🔗 Leggi su Romatoday.it

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