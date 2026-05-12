Internazionali BNL d' Italia febbre da tennis | stabilito nuovo record di biglietti venduti in una giornata
Gli Internazionali BNL d'Italia 2026 hanno raggiunto un nuovo record di biglietti venduti in un solo giorno, superando i 43.000 biglietti. La vendita di biglietti ha registrato un incremento rispetto alla settimana precedente, quando era stato stabilito il record precedente. L’evento si svolge nel contesto della stagione tennistica e attira un grande numero di appassionati. La vendita dei biglietti continua con numeri in crescita rispetto agli anni passati.
Gli Internazionali BNL d'Italia 2026 demoliscono un vecchio record (raggiunto la scorsa settimana, ndr) e stabiliscono il nuovo primato di biglietti venduti in una sola giornata superando quota 43mila ticket. Il grande torneo del tennis di Roma aveva fatto registrare venerdì 8 maggio la vendita.🔗 Leggi su Romatoday.it
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