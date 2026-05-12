Internazionali BNL d' Italia febbre da tennis | stabilito nuovo record di biglietti venduti in una giornata

Gli Internazionali BNL d'Italia 2026 hanno raggiunto un nuovo record di biglietti venduti in un solo giorno, superando i 43.000 biglietti. La vendita di biglietti ha registrato un incremento rispetto alla settimana precedente, quando era stato stabilito il record precedente. L’evento si svolge nel contesto della stagione tennistica e attira un grande numero di appassionati. La vendita dei biglietti continua con numeri in crescita rispetto agli anni passati.

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