Inter obiettivo doblete | Chivu prepara la finale di Coppa Italia

L'Inter si prepara a sfidare la Lazio nella finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 maggio alle 21:00 allo stadio Olimpico. La squadra si sta allenando per affrontare questa partita decisiva, che si giocherà in una cornice importante. La sfida rappresenta l'obiettivo di conquistare il trofeo, con la finale che si avvicina rapidamente.

L’ Inter scenderà in campo contro la Lazio, mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico, per la finale di Coppa Italia. Lo scorso sabato le due compagini si sono affrontate in campionato, con una netta vittoria in favore dei nerazzurri per 0-3, testimoniando come i neo campioni d’Italia non abbiano nessuna intenzione di fermarsi. Chivu spera di recuperare almeno dalla panchina Calhanoglu, il quale ha saltato le ultime tre partite di campionato per un problema al soleo. La Lazio, invece, ritrova i suoi tifosi, pronti a sostenere la squadra per una vittoria che profumerebbe d’impresa a seguito di una lunga e travagliata stagione. Le probabili scelte di formazione di Chivu per centrare il doblete.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Chivu sogna il Triplete: l'Inter pronta a scrivere la storia

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