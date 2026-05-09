L’Inter al doppio esame Lazio | Chivu prepara la finale di Coppa Italia senza abbassare la tensione

L'Inter si prepara alla sfida contro la Lazio con un occhio alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì. La squadra di Chivu sta gestendo le risorse fisiche e la rosa a disposizione per affrontare entrambe le gare senza perdere concentrazione. La partita di campionato si gioca oggi, mentre il trofeo è in palio tra pochi giorni, e la squadra si sta concentrando sulla strategia per ottenere i risultati desiderati.

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di Alberto Petrosilli Campionato oggi, finale mercoledì: i nerazzurri di Chivu gestiscono energie e uomini verso la sfida che vale il trofeo. L’Inter si prepara a vivere un doppio incrocio delicatissimo contro la Lazio. Oggi alle 18 i nerazzurri affronteranno la squadra di Maurizio Sarri in campionato, mentre mercoledì torneranno all’Olimpico per la finale di Coppa Italia. Due sfide consecutive contro lo stesso avversario, con Cristian Chivu chiamato a trovare il giusto equilibrio tra gestione delle energie, condizione fisica e preparazione mentale in vista della gara che assegnerà il trofeo. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non avrebbe alcuna intenzione di rallentare nonostante lo scudetto già conquistato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - L’Inter al doppio esame Lazio: Chivu prepara la finale di Coppa Italia senza abbassare la tensione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lazio-Inter, Sarri contro Chivu per le prove della finale di Coppa Italia: il pronosticoPer un curioso gioco del calendario, le due squadre si affronteranno due volte nel giro di cinque giorni: ma la seconda sfida varrà un trofeo... Lazio-Inter, al via la vendita dei biglietti: ecco quanto costa assistere alla finale di Coppa ItaliaMercoledì 13 maggio alle ore 21:00 all’Olimpico la Lazio giocherà contro l’Inter la finale di Coppa Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Papa Leone XIV incontra l'Inter: tutti i dettagli; Cosa succede se la Lazio vince la Coppa Italia e cosa succede se vince l'Inter: la settima va in Conference League? Il regolamento; Stramaccioni: La fame di Lautaro e le quattro ali di Sarri, tra Lazio e Inter si decide qui; Alle 21 c'è Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia. Lazio-Inter, verso la finale di Coppa Italia: continua la sfida infinita fra la Beneamata e gli AquilottiLazio-Inter tra Serie A e Coppa Italia: doppia sfida all’Olimpico con vista Europa per i biancocelesti e obiettivo Doblete per i nerazzurri. milanosportiva.com Inter, antipasto di CoppaLa Lazio, e l’Olimpico. Dopo la festa, alle 18 è tempo di preambolo per la finale di Coppa Italia di mercoledì per l’ Inter tricolore. Una sfida dal valore relativo per la classifica, ma non per il cl ... sport.quotidiano.net Finale Coppa Italia, Orsi: “Inter vale le top d’Europa: è favorita ma la Lazio…” x.com [skysport] C'è SPERANZA che Hakan Çalhanoglu sia in forma per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. reddit