INTER-MILAN 0-1 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26

Nella partita tra Inter e Milan valida per la stagione 202526 di Serie A, il match si è concluso con una vittoria per 1-0 dei rossoneri. Il gol decisivo è stato segnato da Pulisic, e le azioni più significative sono state raccolte in un video disponibile su YouTube. L'incontro ha visto entrambe le squadre impegnate in varie occasioni offensive, con il risultato che ha deciso l'esito della sfida.

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Rivivi le azioni più belle della partita tra Inter e Milan, terminata 0-1 grazie al gol di Pulisic Serie A 202526. Guarda questo video su Youtube L'articolo INTER-MILAN 0-1 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTER-MILAN 0-1 | EXTENDED HIGHLIGHTS | SERIE A 2025/26 Notizie correlate LECCE-MILAN 0-2 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Lecce e Milan, terminata 0-2 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. MILAN-CREMONESE 1-2 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Milan e Cremonese, terminata 1-2 grazie ai gol di Baschirotto, Pavlovic. Temi più discussi: Calendrier 2025/2026 de la Serie A : Calendrier complet et résultats des matchs de la Serie A; Inter-Milan, Serie A Women 2025/26: gli highlights; La Juventus fa 3-3 con l’Inter e stacca il pass Champions, vincono Roma, Milan e Lazio; Serie A, l’Inter è campione d’Italia. Parma battuto 2-0, Scudetto ai nerazzurri. VIDEO. Inter Milan Crowned Champions of Italy FT Inter Milan 2-0 Parma 45'+1 Thuram 80' Mkhitaryan Inter Milan yegukanye igikombe cya 21 cya shampiyona y'Ubutariyani, Serie A habura imikino 3. Juventus niyo ifite ibikombe byinshi 36. Ni igikombe cya mbere x.com Inter Milan [1]–0 Milan (1–0) — Haley Bugeja, 45' reddit Calcio: Inter-Milan 0-1Serie A: Inter vs Milan - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 17 foto Serie A: Inter vs Milan - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 17 foto Serie A: Inter vs Milan - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 di 17 foto Serie A: Inter ... ansa.it Inter-Milan 0-1, Pulisic e Maignan eroi del derby – Thuram: E’ la squadra più forte d’Europa sul contropiede insieme al Real MadridLa grande parata di Maignan sul colpo di testa? Forse dovevo mettergliela dall’altra parte… La palla arriva da sinistra e devo rimetterla a sinistra, ha spiegato Marcus Thuram al termine di ... affaritaliani.it