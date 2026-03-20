LECCE-MILAN 0-2 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26

Nel match tra Lecce e Milan, terminato con il punteggio di 0-2, sono stati segnati due gol. Loftus-Cheek ha aperto le marcature e Pulisic ha siglato il raddoppio. La partita si è svolta nel campionato di Serie A 202526 e le azioni più significative sono state raccolte in un video su YouTube.

Rivivi le azioni più belle della partita tra Lecce e Milan, terminata 0-2 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. Guarda questo video su Youtube L'articolo LECCE-MILAN 0-2 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati MILANO-BOLOGNA 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Milan e Bologna, terminata 1-0 grazie al gol di Modric Serie A 202526. FIORENTINA-NAPOLI 1-3 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Fiorentina e Napoli, terminata 1-3 grazie ai gol di De Bruyne, Hojlund,…Guarda questo video su Youtube... Lecce - Inter | 0-2 | Highlights | Serie A 2025-26 | lecce inter Una raccolta di contenuti su LECCE MILAN 0 2 HIGHLIGHT ESTESI SERIE... Temi più discussi: Milan - Lega Serie A; Serie A, Lazio-Milan 1-0: i rossoneri si allontanano dalla vetta. Como-Roma 2-1: lariani in zona Champions Sassuolo-Bologna: 0-1. Pisa-Cagliari 3-1. Verona-Genoa 0-2. Napoli-Lecce 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Tabellino partita Lecce U20 vs Milan U20. PAGELLE e TABELLINO Lecce-Inter 0-2: Dimarco fa quello che vuole, Pio Esposito alla Toni. Flop Gandelman, Sucic esce tardiPagelle Lecce-Inter: voti top e flop da Thuram a Pio Esposito passando per Dimarco Gandelman Siebert e Mkhitaryan ... calciomercato.it Pagelle di Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan-Akanji, è fuga per la vittoria. I cambi di Chivu fanno crollare il muro salentinoSerie A, Lecce-Inter 0-2: i giallorossi reggono un tempo poi crollano sotto i colpi di Mkhitaryan e Akanji. Per la squadra di Chivu è +10 sul Milan. sport.virgilio.it Avrebbe cosparso di benzina il volto della fidanzata minacciandola di darle fuoco durante un litigio. È uno degli episodi più gravi contestati a un 23enne di Lecce, finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo l’a - facebook.com facebook L'’ex centrocampista azzurro Antonio Di Gennaro applaude il Lecce: mentalità e atteggiamento giusti x.com