MILAN-CREMONESE 1-2 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26

Nella partita di Serie A 202526 tra Milan e Cremonese, la squadra ospite ha vinto 2-1. I gol sono stati segnati da Baschirotto e Pavlovic per la Cremonese, mentre il Milan ha segnato un solo gol. Sono state mostrate le azioni più significative dell'incontro, disponibili in un video su YouTube. L'articolo dedicato a questa partita è stato pubblicato da JustCalcio.

Rivivi le azioni più belle della partita tra Milan e Cremonese, terminata 1-2 grazie ai gol di Baschirotto, Pavlovic. Guarda questo video su Youtube L'articolo MILAN-CREMONESE 1-2 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com CREMONESE-MILAN | HIGHLIGHTS | Stoppage Time Madness | SERIE A 2025/26 Notizie correlate LECCE-MILAN 0-2 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Lecce e Milan, terminata 0-2 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. MILANO-BOLOGNA 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Milan e Bologna, terminata 1-0 grazie al gol di Modric Serie A 202526. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Serie A, Cagliari-Cremonese 1-0, Torino-Verona 2-1, Milan-Udinese 0-3, Atalanta-Juventus 0-1; Jamie Vardy Vs Pisa | Pisa Vs Cremonese 1-0 | Highlights & Goals | Serie A 2025/26 Source Web Page (Rr1Mn6ZgHQ); Dopo il Milan non si ferma più: la Fiorentina piega la Cremonese e sogna in grande. Serie A, Cagliari-Cremonese 1-0, Torino-Verona 2-1, Milan-Udinese 0-3, Atalanta-Juventus 0-1La Juventus vince sul campo dell'Atalanta, scavalca momentaneamente, l'Udinese travolge a San Siro un irriconiscibile Milan, vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari contro la Cremones ... rtl.it Serie A, Parma-Cremonese 0-2. Milan-Torino 3-2, Juventus-Sassuolo 1-1. VIDEOÈ proseguita oggi la trentesima giornata del campionato di serie A 2025-26. Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, sono tre gli incontri in calendario oggi: alle 15 la Cremonese ha vinto a Parm ... tg24.sky.it CorSport, verso Verona-Milan: Allegri pronto a tornare dal 3-5-2, con Gabbia dal 1' #MilanPress - facebook.com facebook Corriere della Sera - Dybala vuole il #Milan: sì anche a un contratto a rendimento. La situazione con la #AsRoma x.com