Il dirigente dell’Inter ha parlato prima della partita contro la Lazio, affermando che la squadra è motivata e pronta per la finale di Coppa Italia. Ha aggiunto che la vittoria consentirebbe di conquistare la decima coppa nella storia del club, paragonando il successo a una stella in più sul logo. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel pre-finale, prima del calcio d’inizio della partita.

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© Calcionews24.com - Inter, Marotta nel pre-finale con la Lazio: «Squadra motivata al punto giusto, possiamo conquistare la decima Coppa Italia che porterebbe metaforicamente un’altra stella»

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