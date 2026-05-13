Domani si disputa la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, con i nerazzurri che cercano di conquistare il secondo trofeo della stagione dopo aver vinto lo scudetto. La partita rappresenta un’occasione importante per la squadra di Chivu, anche sotto il profilo economico, poiché il successo potrebbe portare un ingente premio in denaro. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le società, che mirano a ottenere risultati significativi in questa competizione.

di Alberto Petrosilli Inter Lazio, la squadra di Chivu punta al secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto: pioggia di milioni in arrivo?. Manca ormai pochissimo alla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, una sfida che può regalare ai nerazzurri il secondo trofeo della stagione dopo la conquista dello scudetto. Per la squadra guidata da Cristian Chivu sarebbe un traguardo dal grande valore sportivo, ma anche economico. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il successo in campionato ha già garantito all’Inter circa 19 milioni di euro per il primo posto in classifica. Sommando tutti i ricavi legati alla Serie A, il club dovrebbe arrivare a circa 86 milioni complessivi, cifra leggermente superiore agli 84 milioni incassati nella scorsa stagione con il secondo posto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Lazio vale doppio: in palio la Coppa Italia e milioni preziosi per i nerazzurri

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