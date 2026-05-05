Il 5 maggio 2025, si gioca la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia. La competizione quest’anno assegna anche una stella d’argento che può essere cucita sulla maglia, oltre al trofeo. La sfida si svolge a Milano, con le squadre che si affrontano per ottenere l’accesso alla finale e la possibilità di aggiungere un nuovo simbolo alla propria divisa.

Milano, 5 maggio 2025 - Non solo un trofeo da aggiungere in bacheca, ma anche un possibile nuovo simbolo da cucire sulla maglia. La finale di Coppa Italia contro la Lazio, in scena all'Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio, potrebbe avere un significato particolare per l’Inter, che in caso di vittoria arriverebbe a quota dieci successi nella competizione, aprendo la strada alla cosiddetta "stella d’argento". La stella come simbolo di dieci vittorie. Il tema è tornato d’attualità dopo le parole del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, che ha sottolineato il valore simbolico dell’obiettivo: "La Coppa Italia? Sarebbe bello vincerla per avere il diritto alla stellina per le dieci Coppe Italia ".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, la Coppa Italia vale doppio: in palio anche la stella d’argento

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