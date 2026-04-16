Milik Juve il nuovo infortunio grava anche sulle casse del club | quanto pesa a bilancio il cartellino del polacco Le cifre

Il giocatore polacco ha subito un nuovo infortunio durante l'attuale stagione, costringendo il club a considerare le conseguenze economiche di questa perdita. La recente lesione ha comportato anche ripercussioni sui conti della società, che deve fare i conti con il peso finanziario legato al cartellino e ai costi derivanti dall'infortunio. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di gestione degli aspetti economici legati alla rosa.

di Luca Fioretti Milik Juve, il polacco ha rimediato un altro infortunio che ha costretto il club a valutazioni visto il gravoso impatto economico sul bilancio. Nuovo infortunio per Arkadiusz Milik. Dopo aver rimesso piede in campo contro il Sassuolo, al termine di uno stop durato un anno e mezzo, il giocatore è costretto all’ennesimo stop. Lo staff medico ha infatti evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni il polacco si sottoporrà a nuovi controlli strumentali per stabilire con precisione i tempi di recupero. Tuttavia, l’annata di Milik si può già considerare di fatto conclusa, rappresentando un’assenza pesante per il gruppo bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik Juve, il nuovo infortunio grava anche sulle casse del club: quanto pesa a bilancio il cartellino del polacco. Le cifre Notizie correlate Leggi anche: McKennie Juventus, quanto peserà il prolungamento del texano sul bilancio del club bianconero. Tutti i dettagli e le cifre Lewandowski Juve, non solo i bianconeri sulle tracce del polacco. Anche questo altro club italiano interessato al giocatore. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, anche il Milan sulle tracce del giocatore polacco. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Era appena rientrato, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio: stagione finita; Un calvario lungo 10 anni: tutti gli infortuni di Milik; Milik infortunato di nuovo, incubo senza fine: per quanto lo riperde la Juve; Juve, incubo Milik: un altro infortunio, stagione finita. Pagina 1 | Milik infortunato di nuovo, incubo senza fine: per quanto lo riperde la JuveSe da una parte la Juve può festeggiare per aver riconquistato il quarto posto in classifica, dall'altra dalla Continassa arrivano pessime notizie in vista di questo finale di stagione. Dopo Vlahovic, ... tuttosport.com Milik, la maledizione continua: nuovo infortunio e stagione già finitaTORINO - Si ferma di nuovo Arkadiusz Milik, da un paio d'anni ormai perseguitato dagli infortuni. L'attaccante polacco della Juventus, rientrato in campo a metà marzo dopo quasi due anni di stop, è ri ... corrieredellosport.it Juventus News 24. . Un attacco da rifondare. Simone Stenti ci va già duro sul reparto offensivo bianconero. Recupera la puntata completa di "Tribuna Juve" sul nostro canale YT! #juve #juventusnews24 #vlahovic #milik #david - facebook.com facebook #Milik, infortunio e addio alla #Juve: lesione muscolare, stagione finita e risoluzione contrattuale x.com