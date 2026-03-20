La questione della separazione delle carriere nel settore pubblico viene spesso considerata un problema di nicchia, riservato agli addetti ai lavori. Tuttavia, recenti analisi evidenziano come questa divisione influisca anche sulle casse dello Stato, comportando costi economici significativi. La discussione si concentra sui risvolti pratici di questa scelta e sui relativi impatti finanziari, senza entrare nel merito di motivazioni o cause.

Per troppo tempo si è detto che la separazione delle carriere fosse un tema “da addetti ai lavori”. In realtà è esattamente il contrario: è una riforma che incide direttamente sui costi economici della giustizia, perché interviene sul punto in cui il sistema oggi genera più danni, cioè gli errori giudiziari. I numeri sono inequivocabili. In Italia ogni anno centinaia di persone finiscono in carcere da innocenti. Solo nel 2024 sono state presentate 1.154 richieste di risarcimento per ingiusta detenzione, e 505 casi sono stati riconosciuti come errori effettivi, cioè persone che non dovevano essere private della libertà. In media, negli ultimi anni, si parla di circa 460 casi all’anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Malagiustizia, quanto ci costi. Ecco perché separare le carriere è anche “un affare” economico

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Argomenti discussi: Fine spesa mai. Il prezzo ingiusto della nostra giustizia; Referendum. Berrino (FdI): Malagiustizia costo che pagano tutti gli italiani.