Il centrocampista del Borussia Dortmund ha deciso di trasferirsi a un nuovo club al termine della stagione, senza costi di acquisto. La sua decisione si unisce a un trend di calciatori che, liberi da vincoli contrattuali, cercano nuove opportunità. Le squadre italiane, spesso limitate da restrizioni finanziarie, tengono sotto osservazione queste situazioni per individuare possibili acquisti senza esborsi immediati.

Spesso costrette a muoversi all’interno degli angusti recinti del fair play finanziario, le squadre italiane guardano sempre con estremo interesse al database dei parametro zero. Anche se bisogna mettere in conto una spesa non indifferenze per le commissioni, risparmiare sul costo del cartellino consente di calamitare le attenzioni di calciatori importanti con ingaggi interessanti. Tra i tanti calciatori in scadenza monitorati in Serie A, nelle scorse settimane è apparso anche Julian Brandt. Già da mesi, il giocatore e il Borussia Dortmund hanno ufficializzato l’addio gratis a fine stagione, suscitando l’interesse di diversi club europei. In Italia, a drizzare le antenne sono state soprattutto Inter e Roma, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania non sono foriere di buone notizie.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter e Roma avvisate: Brandt ha deciso dove giocare

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