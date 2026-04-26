Calciomercato Roma suggestione Brandt | sfida all’Inter e alle big d’Europa

Il calciomercato vede un interesse crescente per Julian Brandt, con il suo nome collegato a diverse big del calcio europeo. La possibile cessione del giocatore tedesco sta portando a trattative tra vari club, mentre il suo attuale club ha confermato di aver ricevuto offerte ufficiali. La situazione si sta evolvendo rapidamente, coinvolgendo anche il club di Roma nel tentativo di assicurarsi le prestazioni dell’esterno.

Il futuro di Julian Brandt sembra essere sempre più lontano dal Signal Iduna Park, scatenando una vera e propria asta internazionale che coinvolge i principali vertici del calcio europeo. Secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballdaten.de, il trequartista del Borussia Dortmund andrà in scadenza di contratto a giugno 2026 e, con ogni probabilità, non rinnoverà il proprio impegno con il club della Ruhr. Una situazione che ha messo in allerta la Roma, da tempo alla ricerca di un profilo di caratura internazionale capace di elevare il tasso tecnico della trequarti. La concorrenza per il classe 1996 è però agguerrita e spazia tra i principali campionati del continente.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, suggestione Brandt: sfida all’Inter e alle big d’Europa Notizie correlate Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estateCalciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Calciomercato Roma, Brandt apre al trasferimento: “Non escludo nessuna opzione”Mentre la stagione sta per volgere al termine e la corsa Champions si infiamma, si comincia già a progettare l’AS Roma del futuro. Tutti gli aggiornamenti Calciomercato Roma News | Brandt il regalo per Gasperini visto il probabile addio di Dybala (9 aprile 2026)Il profilo che piace a Massara è quello del cileno classe 2004 Dario Osorio che gioca in Danimarca con il Midtjylland con cui nel corso della stagione 2025/2026 ha già giocato 42 partite segnando 7 ... ilsussidiario.net Calciomercato Roma News | Gasperini pronto a riabbracciare un fedelissimo (oggi 26 marzo 2026)La Roma ci pensa? Secondo il Corriere della Sera non in maniera concreta, ma potrebbe diventare un’occasione: Freuler è davvero uno dei pretoriani di Gasperini, anche se all’Atalanta è arrivato pochi ... ilsussidiario.net