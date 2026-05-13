Inter doblete | vince anche la Coppa Italia Battuta la Lazio 2-0 Trionfo per Lautaro e compagni Pagelle

L'Inter ha conquistato la decima Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 all’Olimpico. Lautaro Martinez ha segnato entrambi i gol, contribuendo al successo della squadra. La partita si è giocata quattro giorni dopo un match di campionato tra le due formazioni, senza modificare l’esito dell’incontro. La Lazio non è riuscita a trovare il modo di invertire il risultato, nonostante le occasioni avute durante il match.

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ROMA – Niente da fare per la Lazio. Anche quattro giorni dopo la vittoria in campionato, l’Inyter batte la Lazio all’olimpico e vince la sua decima Coppa Italia. Che va a fare il paio con lo scudetto in una stagione sontuosa. Doblete, dunque. L’ultima squadra a riuscirci fu la Juventus nel 2018, mentre l’Inter ci era riuscita nel 200910 quando completò poi il Triplete con Jose Mourinho in panchina. In quella squadra c’era anche Cristian Chivu, che questa volta siede in panchina e diventa il primo allenatore nell’era moderna a realizzare la doppietta di fatto alla prima esperienza in panchina nella massima serie. Una finale senza storia, risolta dai nerazzurri dopo poco più di mezzora grazie ad un autogol di Marusic e al raddoppio del solito Lautaro.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Inter doblete: vince anche la Coppa Italia. Battuta la Lazio (2-0). Trionfo per Lautaro e compagni. Pagelle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurraUn anno fa nessun trofeo, oggi il double: l’Inter batte la Lazio in finale, vince la sua decima Coppa Italia dopo aver conquistato lo scudetto meno... Lazio-Inter 0-2: Chivu vince la decima Coppa Italia, è DOBLETEL’Inter sale sul tetto d’Italia per la decima volta, alzando al cielo la Coppa Italia al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine contro... Temi più discussi: La Coppa Italia conta solo se la vinci; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Coppa Italia, dopo lo scudetto i nerazzurri cercano il doblete; Stramaccioni: La fame di Lautaro e le quattro ali di Sarri, tra Lazio e Inter si decide qui. Dopo Como-Inter 3-4, l'incredibile magia di Inter-Como 3-2. Uno spettacolo assai poco italiano con delirio nerazzurro e una certezza: il Como e Fabregas non sono usciti sconfitti Nel giro di dieci giorni, prima in campionato poi in Coppa Italia, l'Inter compie l'im x.com Coppa Italia, l’Inter surclassa la Lazio e vince la decima della sua storia. E’ doppietta dopo lo scudettoCristian Chivu, alla stagione di esordio sulla panchina nerazzurra, alza subito due trofei: dopo il campionato, anche la coppa che è la decima nella storia interista. Gol nati da errori difensivi di u ... firstonline.info Poca Lazio, l'Inter vince la decima Coppa Italia: esultano anche altri clubL'Inter alza al cielo la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0. Nel primo tempo sono gli errori a condannare la Lazio, al 14' arriva infatti l'autogol di Marusic sul tiro di Thuram mentre al 35' è Nuno T ... firenzeviola.it