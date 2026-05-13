inter chivu e la finale che per lui vale doppia in tutti i sensi

In vista della finale, l'ex calciatore ha dichiarato che questa partita rappresenta un momento speciale nella sua carriera, con un valore doppio a livello personale. La sfida coinvolge due squadre con obiettivi diversi: una già sicura del titolo nazionale, l’altra che potrebbe perdere l’accesso alle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. La partita si presenta quindi come un match decisivo per entrambe.

Vale più per la Lazio che per l'Inter, ovvio. Una è già campione d'Italia, l'altra rischia la seconda stagione consecutiva senza Europa. Però vale più per Chivu che per Sarri, che ha 67 anni, una storia tracciata e conosciuta, con pregi e difetti cui una Coppa Italia in più o in meno non aggiungerebbe nulla. A Chivu no, invece, Chivu ha bisogno del Double, e non solo per essere il secondo allenatore dell'Inter a farlo (errato dire che eguaglierebbe Mourinho 2010, e non serve nemmeno spiegare perché). Chivu vuole la Coppa Italia perché ha perso col Bodo in Europa e col Bologna in Arabia, perché ha perso col Milan e col Napoli, perché deve vincere anche una classica, un confronto diretto, e non solo il Giro d'Italia, cioè il campionato, e se perdesse anche stavolta la macchia sarebbe ancora più grande.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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