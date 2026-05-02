Nella 35ª giornata del campionato di Serie A, si avvicina la possibilità di assegnare il titolo di campione d’Italia. La partita tra le due squadre coinvolte potrebbe decidere il vincitore del campionato, con una vittoria che garantirebbe il tricolore numero 21 per una delle squadre in corsa. Entrambe le formazioni si preparano alla sfida con l’obiettivo di ottenere i tre punti e mettere fine alla competizione con una vittoria decisiva.

Nella 35ª giornata del campionato di serie A si potrebbe concludere la corsa al titolo: ai nerazzurri basterebbe una vittoria contro i ducali per festeggiare Ci siamo: può essere il week end dello scudetto per l'Inter, che battendo il Parma può raggiungere il titolo numero 21 e il primo della gestione Chivu. A Milano è già pronta la festa in piazza dei tifosi nerazzurri, ma prima c'è il match contro gli emiliani da affrontare. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Parma in programma domenica 3 maggio alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! L'Inter ha...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Parma, Chivu a caccia della vittoria che vale lo scudetto numero 21: il pronostico

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