Integrazione Jo-el canta contro i pregiudizi nel paese delle fiabe | Questo è il luogo del sogno | VIDEO

Da viterbotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'integrazione e il desiderio di un futuro diverso trovano una nuova forma espressiva nel progetto musicale "Fede", nato dalla collaborazione tra il cantante Jo-el e Marco Amati, già autore del lungometraggio Intimo 63. L'opera, cantata per metà in francese, punta a raccontare, attraverso le.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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