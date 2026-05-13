Integrazione Jo-el canta contro i pregiudizi nel paese delle fiabe | Questo è il luogo del sogno | VIDEO
L'integrazione e il desiderio di un futuro diverso trovano una nuova forma espressiva nel progetto musicale "Fede", nato dalla collaborazione tra il cantante Jo-el e Marco Amati, già autore del lungometraggio Intimo 63. L'opera, cantata per metà in francese, punta a raccontare, attraverso le.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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