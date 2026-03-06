A Montale arriva il teatro di qualità con artisti di rilievo. Il 27 marzo alla villa Smilea si esibirà Giuseppe Cederna, mentre Alessandro Benvenuti sarà presente il 24 aprile. Il 27 maggio in piazza Matteotti sarà rappresentata

Il teatro di qualità approda a Montale con artisti di eccezione come Giuseppe Cederna e Alessandro Benvenuti alla villa Smilea rispettivamente il 27 marzo e il 24 aprile e l’originalissima "Sonata per tubi" della compagnia Nando e Maila il 27 maggio in piazza Matteotti. Il tris di spettacoli si deve alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Montale e la Fondazione Teatri Pistoiesi, che conferma la sua vocazione "a portare ii teatro nel territorio" come ha affermato il nuovo direttore generale Lorenzo Cinatti partecipando alla presentazione del programma della rassegna montalese, ieri mattina, nella saletta del piccolo teatro Mauro Bolognini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il paese delle fiabe. E ora anche del teatro. Con artisti prestigiosi

Sant’Angelo di Roccalvecce, il paese delle fiabe isolato dal maltempoA causa del maltempo è rimasto quasi isolato Sant’Angelo di Roccalvecce, anche conosciuto come il paese delle fiabe.

Aslti: i bimbi guariti dal cancro del progetto Ops al teatro Savio per "Frozen, la compagnia delle fiabe"Nuovo appuntamento per bimbi impegnati nel progetto dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, dedicato all’Oncoematologia...

Contenuti utili per approfondire Il paese delle fiabe E ora anche del....

Temi più discussi: Il paese delle fiabe. E ora anche del teatro. Con artisti prestigiosi; Cos’è la strada delle fiabe, l’itinerario tra sogno e realtà sulle orme dei fratelli Grimm; Nemi in corsa per il concorso Il Borgo dei Borghi; Alice nel Paese delle Meraviglie: al Teatro Govi un classico senza tempo in versione musical.

Il paese delle Fiabe, a Rapone sarà una domenica magica con il Festival Winter EditionDall’Italia alla Danimarca, passando per Germania, Inghilterra e Francia, il Festival omaggia i più celebri autori e le loro fiabe senza tempo La fiaba «diventa un volano per il sogno di una Lucania ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il paese delle Fiabe, a Rapone sarà una domenica magicaLa fiaba diventa un volano per il sogno di una Lucania sempre più paesaggio culturale attraverso le sue radici e le sue profonde connessioni europee. Così - in un comunicato - è presentato il ... ansa.it

"Accetto qualsiasi tipo di assistenza da qualsiasi Paese", ha affermato il tycoon in un'intervista alla Reuters - facebook.com facebook

Nei piccoli musei c’è l’ossatura del nostro Paese ilsole24ore.com/art/nei-piccol… x.com