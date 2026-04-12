Perugia Festival Internazionale del Giornalismo 2026 | gli ospiti italiani della 20esima edizione
A Perugia si sta per svolgere la ventesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, previsto per il 2026. L'evento, che si terrà a breve, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti italiani provenienti dal mondo del giornalismo. La manifestazione, giunta alla sua 20esima edizione, si prepara ad accogliere professionisti e rappresentanti del settore in un appuntamento dedicato al giornalismo internazionale.
Tutto pronto per la XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo International Journalism Festival 2026 - #ijf26. Dal 15 al 18 aprile 2026, ancora una volta, da due decenni, le eccellenze mondiali del settore si riuniscono a Perugia per ridefinire i confini dell’infosfera e tracciare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sanremo 2026, tutti gli ospiti della 76esima edizione del FestivalSotto le luci dell’Ariston, tra l’attesa che vibra nell’aria e l’emozione che solo Sanremo sa regalare, prende il via una nuova, attesissima edizione...
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