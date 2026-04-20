girl di shu qi premiato come miglior film della 23esima edizione di asian film festival il video di amicait

(askanews) – È andato a Girl di Shu Qi, nota e bellissima attrice taiwanese che firma il suo esordio alla regia, presentato in concorso a Venezia 82, il premio come Miglior film della 23esima edizione di Asian Film Festival, che si è concluso con una cerimonia di premiazione al Cinema Farnese di Roma, appuntamento storico che da oltre vent’anni porta nella Capitale il meglio del cinema asiatico contemporaneo. Il direttore del festival Antonio Termenini, “felice” di questo vincitore, anche perché – ha ricordato – Asian Film Festival è nato inizialmente come Taiwan Film Festival: Una panoramica sul cinema asiatico dal Vietnam alle Filippine....🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Girl di Shu Qi premiato come Miglior film della 23esima edizione di Asian Film Festival. Il video di Amica.it

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