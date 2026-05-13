Installazioni workshop e performance | il programma del Festival A P È R T O

Dal 15 al 17 maggio, lo Spazio nòva di Novara accoglie la nuova edizione del Festival A P È R T O, un evento che comprende installazioni, workshop e performance artistiche. La manifestazione si svolge nel corso di tre giorni, coinvolgendo diversi artisti e partecipanti. L’iniziativa si svolge nella sede di Novara, con attività distribuite tra le diverse giornate del festival.

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Lo Spazio nòva di Novara ospita, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la nuova edizione del Festival A P È R T O. La manifestazione propone un palinsesto di tre giorni dedicato all'arte contemporanea, alla musica e alla partecipazione collettiva attraverso diversi linguaggi espressivi.Il programma.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torna il Microfestival dell'Abitare: attesi talk, installazioni e performanceTorna a Padova il Microfestival dell’Abitare, giunto alla sua quarta edizione, con un programma diffuso di talk, installazioni, performance e momenti... Leggi anche: Gravity of the Wall: performance e installazioni domenica 12 aprile Temi più discussi: Spegnere lo smartphone e tornare a giocare: alla HAUS Golden Goose l’installazione The Forest For The Trees invita a riscoprirsi bambini; Torna Italy on Madison a New York con oltre duecento brand italiani; SUPERNOVA: LA IV EDIZIONE A RIMINI DAL 7 AL 10 MAGGIO; In centro Monza arriva un mega e coloratissimo giardino di fiori con party ed eventi esclusivi. La mia proposta su come correggere l'equilibrio in TF2 - reddit.com reddit CTONIA – Performance, Installazioni e WorkshopProgetto promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura nell’ambito dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 e sostenuto da MIC – Ministero della Cultura. Un ... radiowebitalia.it Quattro giorni di spettacoli, laboratori performance-installazioni, workshop e dj set dedicata al rapporto tra danza contemporanea e tecnologiaUn programma ricchissimo, con 25 appuntamenti tra spettacoli, performances-installazioni, workshop, feedback cafè, conferenze accademiche e dj-set. Prende il via il 13 ottobre ad Aosta l’HI>Dance 2.0 ... iodonna.it