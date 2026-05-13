Installazioni workshop e performance | il programma del Festival A P È R T O
Dal 15 al 17 maggio, lo Spazio nòva di Novara accoglie la nuova edizione del Festival A P È R T O, un evento che comprende installazioni, workshop e performance artistiche. La manifestazione si svolge nel corso di tre giorni, coinvolgendo diversi artisti e partecipanti. L’iniziativa si svolge nella sede di Novara, con attività distribuite tra le diverse giornate del festival.
Lo Spazio nòva di Novara ospita, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la nuova edizione del Festival A P È R T O. La manifestazione propone un palinsesto di tre giorni dedicato all'arte contemporanea, alla musica e alla partecipazione collettiva attraverso diversi linguaggi espressivi.Il programma.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Torna il Microfestival dell'Abitare: attesi talk, installazioni e performanceTorna a Padova il Microfestival dell’Abitare, giunto alla sua quarta edizione, con un programma diffuso di talk, installazioni, performance e momenti...
Leggi anche: Gravity of the Wall: performance e installazioni domenica 12 aprile
Temi più discussi: Spegnere lo smartphone e tornare a giocare: alla HAUS Golden Goose l’installazione The Forest For The Trees invita a riscoprirsi bambini; Torna Italy on Madison a New York con oltre duecento brand italiani; SUPERNOVA: LA IV EDIZIONE A RIMINI DAL 7 AL 10 MAGGIO; In centro Monza arriva un mega e coloratissimo giardino di fiori con party ed eventi esclusivi.
Pronti ? Mancano 18 giorni al FAKI FESTIVAL Il FAKI è un evento annuale che si tiene a Zagabria, in Croazia, dedicato alle arti performative d'avanguardia, sperimentali e indipendenti. Ospita performance dal vivo, workshop e installazioni che esplorano nu facebook
La mia proposta su come correggere l'equilibrio in TF2 - reddit.com reddit
CTONIA – Performance, Installazioni e WorkshopProgetto promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura nell’ambito dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 e sostenuto da MIC – Ministero della Cultura. Un ... radiowebitalia.it
Quattro giorni di spettacoli, laboratori performance-installazioni, workshop e dj set dedicata al rapporto tra danza contemporanea e tecnologiaUn programma ricchissimo, con 25 appuntamenti tra spettacoli, performances-installazioni, workshop, feedback cafè, conferenze accademiche e dj-set. Prende il via il 13 ottobre ad Aosta l’HI>Dance 2.0 ... iodonna.it