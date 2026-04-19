Sosta Responsabilmente le zone della città più controllate da Amt3

La campagna “Sosta Responsabilmente” continua a essere attiva nelle strade di Verona, con l’obiettivo di informare i cittadini sulle zone che saranno soggette a controlli più approfonditi da parte degli agenti. Le aree interessate sono state segnalate mediante comunicazioni visive e avvisi distribuiti sul territorio, in modo da favorire un rispetto maggiore delle norme di sosta. La presenza degli accertatori si intensifica nelle zone più frequentate e che presentano maggiori criticità.

La campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente” prosegue il suo percorso tra le strade di Verona per avvisare la cittadinanza sulle aree che subiranno un monitoraggio più stringente da parte degli accertatori.Nel corso della prossima settimana l'attenzione di Amt3 si.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate “Sosta Responsabilmente”, accertatori di Amt3 nel comparto CittadellaL'azienda intensifica la vigilanza sulla sosta e ricorda le modalità di pagamento e le alternative ai margini del centro Prosegue la campagna di... Parcheggiare in città, rafforzati i controlli: Veronetta al centro della campagna "Sosta Responsabilmente"Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Amt e Sosta Responsabilmente: ecco dove si rischia la multa a Verona; Stradone Maffei e le altre zone su cui si concentreranno gli accertatori di Amt3; Stradone Maffei e le altre zone su cui si concentreranno gli accertatori di Amt3. Adunata degli Alpini, tutte le modifiche alla viabilità: zone pedonali e divieti di sostaIn previsione della 97ª Adunata Nazionale Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio, è stata pubblicata l’ordinanza della Direzione Mobilità Urbana-Settore Regolazione predispone un articolato ... genova.repubblica.it Amt e "Sosta Responsabilmente": ecco dove si rischia la multa a Verona facebook