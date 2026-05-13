InsideAsia – Gli eredi del K-Pop

Benvenuti a questa nuova edizione di InsideAsia, la newsletter settimanale dedicata alle notizie più significative e curiose provenienti dall’Asia. In questa puntata, vi proporremo aggiornamenti su eventi recenti e sviluppi nel mondo del K-Pop, con un focus sulle figure che stanno portando avanti questa scena musicale. Restate con noi per scoprire le ultime novità e i dettagli più interessanti di questa realtà in continua evoluzione.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana è dedicata all’ intrattenimento musicale asiatico, un enorme (e ricchissimo) settore fin qui mosso per lo più dalle star del K-Pop. Il vento sta però cambiando perché, oltre agli idol di Seoul, si moltiplicano i gruppi non sudcoreani finiti sotto i riflettori grazie a hit globali.🔗 Leggi su It.insideover.com

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