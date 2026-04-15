InsideAsia – Cosa succede a Pop Mart

In questa edizione di InsideAsia, vi aggiorniamo sulle ultime novità riguardanti la società di vendita al dettaglio di giocattoli e gadget. Recentemente, sono emerse notizie riguardanti alcuni cambiamenti nella gestione dell'azienda, mentre altre fonti hanno segnalato una diminuzione delle vendite nel settore. La società sta valutando diverse strategie per affrontare le difficoltà incontrate, senza ancora comunicare dettagli ufficiali.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo La puntata di questa settimana è dedicata a Pop Mart, il nuovo re cinese dei giocattoli che ha incantato il mondo con i suoi personaggi da collezione. Soltanto un anno fa eravamo qui a raccontare l’ascesa (in primis economica) di questa azienda, un’ascesa culminata con l’avvento dei Labubu.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Labubu diventa un film: così Pop Mart prova a trasformare un fenomeno virale in un franchise culturaleIl sorrisetto dai denti aguzzi dei mostriciattoli Labubu è pronto a sbarcare sul grande schermo.

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