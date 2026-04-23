Nel corso del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi e Lucia Ilardo sono stati protagonisti di numerosi scontri, senza però interrompere definitivamente il loro rapporto. Recentemente, Lucia è stata vista interessata anche a Raul Dumitras, che ha dichiarato di non aver mai voluto entrare nel triangolo tra i due. La dinamica tra i tre personaggi ha attirato l’attenzione dei telespettatori, suscitando discussioni sui possibili sviluppi.

Anche se spesso si scontrato Renato Biancardi e Lucia Ilardo non hanno messo definitivamente fine al loro flirt al Grande Fratello Vip, lei però sembra aver puntato gli occhi anche su Raul Dumitras. Negli ultimi giorni si è avvicinata spesso al gieffino, ci sono stati anche dei baci, l'ex volto di Temptation Island però ha voluto fare chiarezza ieri sera in diretta. Raul Dumitras ha chiaramente detto che non ha nessuna intenzione di far parte di un triangolo amoroso. Alla conduttrice ieri sera al Grande Fratello Vip Raul ha detto: "Finché scherziamo va bene, la verità è che in questo triangolo non ci sono mai voluto entrare". Ha anche precisato che fin dal primo giorno ha rivelato le sue idee a Lucia Ilardo e le ha chiaramente detto che non potrà esserci nulla tra loro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Raul Dumitras su Renato e Lucia: “In questo triangolo non ci sono mai voluto entrare”

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