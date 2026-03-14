Raul Dumitras al GF Vip parla di Martina De Ioannon | Ero innamorato feci un casino per lei

Raul Dumitras ha partecipato al Grande Fratello Vip e ha parlato di Martina De Ioannon, dichiarando di essere stato innamorato di lei e di aver creato problemi per questo motivo. Durante la sua intervista, ha anche ricordato l’esperienza a Temptation Island, spiegando che il suo comportamento aggressivo nel villaggio era legato ai sentimenti che provava.

Raul Dumitras al Grande Fratello Vip parla di Martina De Ioannon. Ricorda l'esperienza a Temptation Island spiegando il motivo per il quale "sfondai il villaggio": "Ero tanto innamorato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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