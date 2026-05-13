Insegnare incisione – 25 anni di laboratorio al Liceo Russoli
Al Museo della Grafica è allestita una mostra che celebra i venticinque anni di un corso di incisione offerto dal Liceo Artistico Russoli, con sede tra Pisa e Cascina. L’esposizione presenta opere, matrici e strumenti utilizzati nel laboratorio, insieme a testimonianze che documentano l’attività didattica svolta nel tempo dal professore Valerio Mezzetti. La mostra offre uno sguardo sulla lunga esperienza di insegnamento e sull’evoluzione delle tecniche di incisione nel corso degli anni.
Al Museo della Grafica un’esposizione che ripercorre i venticinque anni del corso di Calcografia e Xilografia tenuto dal professor Valerio Mezzetti presso il Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina, attraverso opere, matrici, strumenti di lavoro e testimonianze dell’attività laboratoriale.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Si parla di: Insegnare Incisione – 25 anni di laboratorio al Liceo Russoli; Teaching Printmaking – 25 Years of Workshop Practice at the Liceo Russoli - Pisa.