Insegnare incisione – 25 anni di laboratorio al Liceo Russoli

Al Museo della Grafica è allestita una mostra che celebra i venticinque anni di un corso di incisione offerto dal Liceo Artistico Russoli, con sede tra Pisa e Cascina. L’esposizione presenta opere, matrici e strumenti utilizzati nel laboratorio, insieme a testimonianze che documentano l’attività didattica svolta nel tempo dal professore Valerio Mezzetti. La mostra offre uno sguardo sulla lunga esperienza di insegnamento e sull’evoluzione delle tecniche di incisione nel corso degli anni.

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