Venerdì 8 maggio alle 14 si terrà al liceo Russoli l’evento intitolato “Riflessioni oltre lo specchio: il peso dell’immagine”. L’iniziativa coinvolge studenti e insegnanti e si concentrerà sulla relazione tra identità e rappresentazione visiva. Durante l’incontro saranno analizzati vari aspetti legati all’immagine, senza approfondimenti di natura emotiva o soggettiva. La discussione si svolgerà in un contesto scolastico aperto al pubblico.

“Riflessioni oltre lo specchio: il peso dell’immagine”: è questo il titolo dell’iniziativa in programma venerdì 8 maggio alle 14.30 nell’Aula Magna del Liceo Artistico Franco Russoli. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta la presentazione ufficiale della mostra realizzata dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico di Pisa e Cascina, dedicata al tema dell’immagine corporea e dei disturbi alimentari. L’incontro vedrà gli interventi di Maddalena Patrizia Cappelletto, presidente dell'associazione La Vita Oltre Lo Specchio, della dietista Carla Piccione e della psicologa Matilde Meliani, che affronteranno il rapporto tra percezione di sé, pressione estetica e benessere psicologico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Riflessioni oltre lo specchio: il peso dell’immagine” al liceo Russoli

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