Pensione di aprile a rischio c' è chi dovrà restituire 1.000 euro per un errore dell' Inps

A marzo del 2025, circa 15.000 pensionati italiani hanno ricevuto un importo superiore alla norma, con un'anticipazione di quasi mille euro rispetto al solito. Tuttavia, alcuni di loro dovranno restituire fino a 1.000 euro a causa di un errore commesso dall’Inps, che ha influito sulla corretta erogazione delle pensioni di aprile. La situazione coinvolge persone che si trovano ora a dover fare i conti con questa richiesta di restituzione.

Nel marzo del 2025 circa 15mila pensionati italiani si sono ritrovati con un assegno mensile insolitamente più alto: in media quasi mille euro in più rispetto al normale. Non si è trattato né di un incremento previsto né di un bonus straordinario, ma di un disguido tecnico da parte dell’Inps. L’errore, legato al calcolo delle detrazioni fiscali su redditi assimilati al lavoro dipendente, è emerso durante i controlli periodici effettuati dall’ente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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