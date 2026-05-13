Innovazione dalla ricerca spaziale la maschera intelligente per monitorare il sonno

Una nuova maschera intelligente, sviluppata a partire da tecnologie utilizzate nello spazio, permette di monitorare il sonno con precisione. La ricerca si concentra sul confronto tra le condizioni di riposo nello spazio e sulla Terra, evidenziando l'interesse per migliorare le diagnosi e le cure legate ai disturbi del sonno. Lo strumento utilizza sensori avanzati per raccogliere dati sul ciclo sonno-veglia e sulla qualità del riposo.

L’ingegnere gestionale leader della trasformazione 4.0: il modello Graded sale in cattedra alla Federico II Hantavirus, Schillaci “Per l’Italia il rischio è molto basso ma noi siamo pronti”. Negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani Cannes, festival al via con Jane Fonda e Gong Li. Si cantano i Beatles per Peter Jackson Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Amco, nominato Il nuovo Cda: Domenico Iannotta presidente e Andrea Munari. “Patriottismo dolce”, a Mantova dall’11 al 13 giugno il Seminario Estivo. Ricerca, un nuovo impianto cerebrale permette di isolare le voci nel.🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Installato un sistema “intelligente” per monitorare cinque pontiLa Città Metropolitana di Firenze ha avviato il monitoraggio strutturale continuo di cinque ponti della propria rete viaria, adottando un sistema di...

Monitorare il sonno con un'app può aumentare l'ansiaQuasi la metà degli adulti usa un'app per monitorare il sonno, con una prevalenza tra donne e under 50.

Temi più discussi: SOMNIIA MONITOR: dalla ricerca spaziale una nuova frontiera per il monitoraggio del sonno; La seconda edizione di SPACERAISE 2026: l’intelligenza artificiale e l’innovazione spaziale al centro della ricerca globale; Sensori per lo spazio e robotica lunare: il Politecnico protagonista al T-TeC; Da oggi a domenica a Padova è Galileo Festival: uomo, natura, algoritmo e futuro spaziale nella festa della scienza.

Lo scorso 7 maggio, al Palazzo dell'Aeronautica (RM), si è tenuto il convegno Tecnologia dallo #Spazio per proteggere e sorvegliare: la missione duale COSMO-SkyMed, un incontro dedicato all’innovazione tecnologica spaziale. Maggiori informazioni aer x.com

Nuove frontiere per la ricerca: la biologia guarda allo SpazioNel corso del secolo scorso la ricerca spaziale ha rappresentato un motore fondamentale per numerose scoperte scientifiche, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di tecnologie impiegate nei ... ilmattino.it

Ricerca, così la Capitale è diventata la fabbrica dell’innovazioneLa Capitale è il cuore della ricerca universitaria e dell’innovazione. Lo dicono i numeri: dei 326 progetti finanziati dal Fondo Italiano per la Scienza, ben 56 sono in università della Capitale; su ... ilmessaggero.it