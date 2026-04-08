Uno studio condotto su mille adulti rivela che utilizzare un'app per monitorare il sonno può portare a vantaggi, ma per chi già soffre di problemi nel dormire i dati raccolti durante la notte possono aumentare l'ansia. La ricerca indica che, mentre alcuni trovano utile questa tecnologia, altri rischiano di sviluppare preoccupazioni in più legate alle proprie abitudini di riposo.

Quasi la metà degli adulti usa un'app per monitorare il sonno, con una prevalenza tra donne e under 50. Per la maggior parte, il bilancio è positivo: il 48% dice di aver imparato qualcosa sul proprio riposo e il 15% di dormire meglio. Ma non è tutto oro: secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology da ricercatori dell'Università di Bergen (Norvegia), chi soffre di insonnia non beneficia affatto delle app, perché i dati sul sonno diventano un ulteriore motivo di ansia. E questo vale per il 17% dei partecipanti allo studio. In fondo è comprensibile: le app per il sonno che misurano, o pretendono di misurare, quanto tempo si impiega ad addormentarsi, le ore che si dorme e se il riposo sia stato ristoratore, ci restituiscono un giudizio sul riposo notturno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monitorare il sonno con un'app può aumentare l'ansia

Salute 4.0, con Apple prevenzione smart: sensori per monitorare sonno e cuoreMentre OpenAI presenta ChatGPT Salute e Anthropic rilancia con Claude per l’Healthcare, Apple punta forte sulla prevenzione da portare in tasca, al...

Nasce Happy Teaching: l’app per monitorare il benessere degli insegnantiAGI - Una App per l'automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti.

This Night Shift Job Gets REALLY Unsettling! - Corner Shop: NightShift

Temi più discussi: Benessere digitale: monitorare la salute senza ansia da prestazione; Holter cardiaco, un importante strumento per monitorare la condizione del cuore; Stanchezza di primavera? Il sonno non si misura in ore, ma si costruisce anche a tavola; Miglior fitness tracker: guida all’acquisto (aprile 2026).

Apple studia il monitoraggio del sonno con l’aiuto del lettoNel 2017 Apple ha acquisito Beddit, produttore hardware e software noto per una apprezzata piattaforma per il monitoraggio del sonno, e da allora studia come migliorare tali funzionalità, tenendo ... macitynet.it

Il monitoraggio del sonno con smartwatch e anelli smart ha limiti: sono davvero efficaci?Milioni di persone si affidano ad app e dispositivi indossabili come anelli, smartwatch e sensori per monitorare quanto dormono bene, ma questi tracker non misurano necessariamente il sonno in modo ... it.euronews.com

Nuovo sopralluogo oggi della protezione civile per monitorare la frana in Molise. Ancora chiuso un tratto dell'autostrada adriatica. Sospesa la circolazione dei treni. - facebook.com facebook

CdS - Verso Como- #Inter: tre acciaccati da monitorare, un ritorno e una possibile sorpresa di formazione x.com