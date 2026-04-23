Installato un sistema intelligente per monitorare cinque ponti

La Città Metropolitana di Firenze ha installato un sistema di monitoraggio continuo su cinque ponti della propria rete stradale. Il sistema utilizza sensori wireless e analisi dati, sviluppati da una startup milanese specializzata in infrastrutture come ponti e viadotti. L’obiettivo è controllare lo stato strutturale delle opere nel tempo, garantendo un controllo costante e automatizzato. L’installazione fa parte di un progetto per migliorare la sicurezza delle infrastrutture viarie.

La Città Metropolitana di Firenze ha avviato il monitoraggio strutturale continuo di cinque ponti della propria rete viaria, adottando un sistema di sensoristica wireless e analisi dati sviluppato dalla startup milanese Displaid, specializzata in infrastrutture come ponti e viadotti. L’intervento.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Honey, how many identities! Cold CEO turns clingy after shocking secret reveal! Notizie correlate Android passa da sistema operativo a sistema intelligente secondo googlenel contesto del Galaxy Unpacked, google ha accennato a Android 17 con promesse di cose straordinarie. Sottopasso a Nocera, installato sistema di segnalazione automatica contro allagamentiMaggiore sicurezza per automobilisti e pedoni nel sottopasso tra via Napoli e via Pizzone, infrastruttura da tempo interessato da criticità legate... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Messina arriva Guardium, il nuovo sistema intelligente per la sicurezza urbana; Al via l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti: stamattina la presentazione del servizio sperimentale in partenza a Madonnella e nell’Umbertino; e-Novia porta la Physical AI nel cuore del manifatturiero: i casi Brembo, Agrati Group e…; L’accumulo residenziale silenzioso e intelligente di GoodWe. Installato un sistema intelligente per monitorare cinque pontiSensoristica wireless e analisi dati continue su cinque infrastrutture: installati 118 sensori in quattro giorni senza blocchi del traffico ... firenzetoday.it Nuovo sistema di 'monitoraggio intelligente' dei ponti: la novità nel fiorentinoLa Città Metropolitana di Firenze ha adottato un sistema di monitoraggio intelligente dotato di sensoristica wireless su cinque infrastrutture strategiche della propria rete viaria. Il sistema di moni ... 055firenze.it Cliente tabaccaio: come molti in Italia, ha installato un nuovo registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi, che opera attraverso l’emissione del documento commerciale. Nel rilevare i dati in questi giorni, sto riscontrando la presenza di importi fuo - facebook.com facebook