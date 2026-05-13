Infrastrutture Ferrante Mit | Entro l’estate al via lavori lotto 1 Telesina è opera prioritaria

Il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che i lavori per il primo lotto del raddoppio della strada statale 372 Telesina inizieranno entro la fine dell’estate. La realizzazione di questa infrastruttura è considerata una priorità, nonostante le difficoltà legate alle condizioni ambientali e territoriali della zona. L’intervento riguarda un tratto specifico della strada, che collega diverse aree della regione.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Il raddoppio della Ss372 Telesina si conferma un progetto prioritario: pur a fronte di condizioni ambienti e territoriali particolarmente complesse, l’avvio dei lavori relativo al primo lotto avverrà entro la fine dell’estate. Dopo anni di attese si sblocca così un intervento che consentirà di adeguare l’arteria ai flussi di traffico garantendo standard più elevati di sicurezza. È un’opera strategica, che seguo con la massima attenzione, funzionale a sostenere le prospettive di crescita del territorio e di fondamentale importante per la viabilità del Sannio, come anche della Puglia e della Basilicata. Questo risultato conferma la volontà di promuovere lo sviluppo infrastrutturale della Campania e in particolare delle aree interne.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Infrastrutture. Ferrante (Mit): “Entro l’estate al via lavori lotto 1 Telesina, è opera prioritaria” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Infrastrutture, Ferrante (Mit): “Svincolo A30 Maddaloni salto di qualità, opera che guarda al futuro”Tempo di lettura: 2 minuti“La realizzazione del nuovo svincolo dell’A30 a Maddaloni rappresenta un salto di qualità per lo sviluppo del territorio,... Infrastrutture, Ferrante (Mit): "Potenziamento Battipaglia-Taranto strategico, bene riapertura linea Taranto-Bari"“I lavori di potenziamento della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia rappresentano un intervento strategico per il Sud incrementando la... Temi più discussi: Infrastrutture. Ferrante (Mit), Ingresso est stazione Av Afragola nuovo tassello percorso sviluppo; Av/Ac NA-BA, Ferrante (Mit): ''Abbattimento ultimo diaframma galleria Rocchetta passo decisivo per completamento opera''; Via libera definitivo al ‘dl Commissari’. Ferrante: Meno burocrazia e cantieri più veloci; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: INFRASTRUTTURE. FERRANTE (MIT), LECCO HUB DELLA MOBILITÀ LOMBARDA, AVANTI CON INVESTIMENTI. Infrastrutture. Ferrante (Mit), Al via lavori collegamento aeroporto Salento, impegno mantenutoCon l'avvio dei lavori del collegamento ferroviario tra la stazione e l'aeroporto di Brindisi si sblocca finalmente un'opera fondamentale per il Salento e ... corrieresalentino.it Il Mit: I 398 milioni sono solo per lo Skymetro. Terrile e Ferrante: Impossibile. Opera definanziata dal governoGenova – Fumata nera a Roma per la delegazione del Comune di Genova guidata dal vicesindaco Alessandro Terrile, che puntava a una rimodulazione del finanziamento da 398 milioni finora destinato al ... ilsecoloxix.it