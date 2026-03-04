Infrastrutture Ferrante Mit | Svincolo A30 Maddaloni salto di qualità opera che guarda al futuro

Un nuovo svincolo sull’A30 a Maddaloni è stato annunciato come un passo avanti importante per la regione. La sua costruzione mira a rafforzare l’Interporto Sud Europa e a migliorare la circolazione stradale locale. L’opera, definita come un salto di qualità, è stata presentata come un progetto che guarda al futuro e alle esigenze di sviluppo del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti "La realizzazione del nuovo svincolo dell'A30 a Maddaloni rappresenta un salto di qualità per lo sviluppo del territorio, che consentirà di rilanciare l'Interporto Sud Europa e migliorare la viabilità urbana. Dopo decenni di stallo si sblocca un'opera vitale per tutta la rete dei trasporti campana, cuore pulsante della crescita infrastrutturale e produttiva dell'area casertana e simbolo della ripartenza del territorio". Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo svincolo di Maddaloni (CE) presso l'Autostrada A30 Caserta-Salerno accompagnato dalla coordinatrice provinciale di Forza Italia Amelia Forte alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.