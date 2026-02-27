Infrastrutture Ferrante Mit | Potenziamento Battipaglia-Taranto strategico bene riapertura linea Taranto-Bari

Il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture ha confermato che i lavori di potenziamento della linea ferroviaria tra Taranto, Metaponto, Potenza e Battipaglia sono considerati fondamentali per il Sud. La riapertura della linea tra Taranto e Bari è stata definita un intervento positivo, mentre il potenziamento della tratta Taranto-Battipaglia è stato descritto come strategico per migliorare capacità, affidabilità e regolarità del servizio ferroviario.

"I lavori di potenziamento della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia rappresentano un intervento strategico per il Sud incrementando la capacità della rete, la regolarità del servizio e gli standard prestazionali di affidabilità dell'infrastruttura ferroviaria lungo una direttrice.