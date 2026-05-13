Infrastrutture Castiglioni Milano Serravalle – Milano Tangenziali | Sensori e digital twin per manutenzione predittiva
In un progetto recente, la gestione delle infrastrutture della tangenziale di Milano è stata interessata dall'installazione di sensori e di tecnologie digital twin. Questi strumenti consentono di monitorare lo stato delle strade e di pianificare interventi di manutenzione in modo più preciso. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e ridurre i tempi di intervento grazie a un sistema di sorveglianza più efficiente. La sperimentazione riguarda specifici tratti della rete stradale.
(Adnkronos) – “In Milano Serravalle – Milano Tangenziali stiamo investendo in sistemi avanzati di sensoristica, digital twin e analisi dei dati per monitorare in tempo reale il comportamento delle opere d’arte, supportando le attività di sorveglianza e orientando le attività di manutenzione verso modelli sempre più predittivi ed efficienti. L’attuale sistema di sorveglianza interessa oltre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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