Infrastrutture Castiglioni Milano Serravalle – Milano Tangenziali | Sensori e digital twin per manutenzione predittiva

In un progetto recente, la gestione delle infrastrutture della tangenziale di Milano è stata interessata dall'installazione di sensori e di tecnologie digital twin. Questi strumenti consentono di monitorare lo stato delle strade e di pianificare interventi di manutenzione in modo più preciso. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e ridurre i tempi di intervento grazie a un sistema di sorveglianza più efficiente. La sperimentazione riguarda specifici tratti della rete stradale.

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