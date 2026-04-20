Alcaraz infortunio preoccupa | Potrebbe saltare Internazionali e Roland Garros

Un infortunio ha coinvolto il tennista spagnolo, sollevando dubbi sulla sua presenza ai prossimi grandi tornei sulla terra battuta. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e le decisioni ufficiali non sono state comunicate. La possibilità che possa saltare gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros sta creando tensione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Restano in attesa aggiornamenti ufficiali sul suo recupero.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid, preoccupa e potrebbe costringerlo a restare fuori dai campi per molto tempo, con il rischio di scivolare ancora più indietro nel ranking Atp dopo il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Roland Garros, via libera ai Whoop: cosa indosseranno Sinner e AlcarazPrima il divieto, agli Australian Open, adesso il via libera arriva dallo Slam sulla terra rossa, il Roland Garros: l’organizzazione del torneo fa...

Sinner, parte l'operazione rimonta su Alcaraz: può vincere il Roland Garros?Lo spagnolo ha vinto il primo grande torneo del 2026 conquistando il Career Grand Slam: il prossimo appuntamento Slam è a Parigi La prima grande...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Alcaraz, l'infortunio preoccupa. Dalla Spagna: Può saltare Roma e Roland Garros; Alcaraz, l’infortunio preoccupa in vista di Roma e Parigi; Alcaraz, in Spagna è partito l'allarme: nessuno sa quanto è grave l'infortunio. Roma e Roland Garros a rischio; Alcaraz, l’infortunio preoccupa in vista di Roma e Parigi.

Alcaraz, infortunio preoccupa: Potrebbe saltare Internazionali e Roland GarrosCarlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid, preoccupa e pot ... adnkronos.com

Tennis, preoccupazione per l'infortunio di Alcaraz, potrebbe saltare Roma e Roland GarrosLe condizioni di Carlos Alcaraz tengono in apprensione gli appassionati di tennis tutto il mondo. In particolare in Spagna, dove il mistero sull'infortunio del murciano ha fatto scattare l'allarme: ne ... napolimagazine.com

Adriano Panatta, uno dei simboli dello sport italiano, è nato a Roma il 9 luglio 1950. Nel 1976 vinse gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e la Coppa Davis. È stato l'unico giocatore capace di battere Björn Borg sulla terra rossa di Parigi per ben due volte, r - facebook.com facebook

Tennis: Roland Garros, edizione più ricca di sempre, montepremi aumenta del 9,5% #roland-garros x.com