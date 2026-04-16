Inflazione marzo 2026 ISTAT | prezzi al consumo in aumento al +1,7% trainati da energia e alimentari

A marzo 2026, i prezzi al consumo in Italia sono aumentati dello 0,3% rispetto al mese precedente, portando l’inflazione annuale al +1,7%. Secondo i dati dell’ISTAT, l’aumento è stato trainato dai rincari nel settore energetico e alimentare. A livello di componenti, i prezzi dell’energia sono saliti del 4,5%, mentre quelli dei prodotti alimentari sono cresciuti dell’1,8%. La variazione dei prezzi al dettaglio ha portato a un incremento complessivo del carrello della spesa.

Cresce il carrello della spesa, rallenta l’inflazione di fondo: cosa dicono i dati ISTAT. A marzo 2026 l’inflazione torna a crescere in Italia. Secondo i dati definitivi diffusi dall’ISTAT, l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento del +1,7% su base annua e del +0,5% su base mensile, in accelerazione rispetto al +1,5% di febbraio Il dato conferma una fase di moderata ripresa dell’inflazione, trainata principalmente dalla dinamica dei beni energetici e dei prodotti alimentari freschi. Energia e alimentari spingono l’inflazione. La crescita dei prezzi al consumo a marzo è determinata soprattutto dalla risalita dei prezzi energetici....🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Inflazione marzo 2026, ISTAT: prezzi al consumo in aumento al +1,7% trainati da energia e alimentari Notizie correlate Gli effetti della guerra in Iran: l’inflazione italiana accelera a +1,7% a marzo causa aumento dei prezzi dell’energia. Il carrello della spesa a +2,2%A marzo, dopo l’avvio del conflitto in Iran, l’inflazione rialza la testa sia in Italia sia nel resto dell’Eurozona. Istat: a gennaio inflazione in frenata all’1% annuo, spinta dagli alimentariA gennaio, secondo le stime preliminari Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; L'inflazione sale a marzo trainata dai prezzi dell'energia: i dati Istat; Prezzi e fisco: Cgil in audizione, misure inefficaci, servono interventi strutturali; Inflazione, Istat conferma la rialzo le stime a marzo, +1,7% tendenziale. Istat: Prezzi al consumo a marzo +0,5%, +1,7% su base annuaNel mese di marzo 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,5% su base mensile e del +1,7% su base annua (da ... lospiffero.com Inflazione: Istat conferma stime marzo a +0,5% m/m e +1,7% a/aScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Export di greggio a livelli record nel marzo 2026. Mentre l'Europa arranca sotto il peso dell'inflazione energetica, Oslo incassa i dividendi economici della guerra in Medio Oriente - facebook.com facebook #CommentoFlash #IntesaSanpaolo Prosegue il recupero degli indici azionari. A marzo l''inflazione Usa accelera con le attese. intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/Studi-e-Ricerc… x.com