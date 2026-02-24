HIV HPV e infezioni sessualmente trasmesse | da moduli didattici specifici a campagne informative su screening e vaccini cosa dovranno fare le scuole Se ne discute in Parlamento

Il Parlamento ha avviato il dibattito sulla proposta di legge che stabilisce nuove misure per prevenire HIV, HPV e altre infezioni sessualmente trasmesse, dopo che è stato evidenziato il ruolo delle scuole nell’educazione. La legge prevede l’introduzione di moduli didattici specifici e campagne di informazione su screening e vaccinazioni. Le scuole dovranno adottare interventi più mirati per promuovere comportamenti più sicuri tra gli studenti. La discussione continua in aula.

L’Assemblea della Camera ha avviato l’esame della proposta di legge A.C. 218-A ed abb., dedicata agli “Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale”. Il testo, già approvato in sede referente dalla XII Commissione (Affari sociali), aggiorna l’impianto della legge n. 135 del 1990, come ricostruito nel dossier del Servizio Studi della Camera del 12 febbraio 2026. L'articolo HIV, HPV e infezioni sessualmente trasmesse: da moduli didattici specifici a campagne informative su screening e vaccini, cosa dovranno fare le scuole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Screening epatite C e malattie sessualmente trasmesse: i dati della Asl

Contributo economico per i doposcuola, se ne discute in ParlamentoIn Parlamento si discute di un aiuto concreto per le famiglie.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Salute, D’Attis: Finalmente in Aula la mia Pdl contro Hiv, Aids e Hpv. Ora tempi brevi per nuova legge; Proposta di legge su HIV, AIDS e HPV: cosa potrebbe cambiare per salute pubblica; HIV, AIDS e HPV: in Aula la proposta di legge di D’Attis; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: HIV, HPV E IST. LA SALANDRA (FDI): IMPEGNO DEL GOVERNO PER PREVENZIONE E TUTELA DEI FRAGILI.

Campania. E’ allarme per le infezioni trasmissibili sessualmente. Dall’Hpv all’HivPrimo bilancio a un anno dal varo del progetto regionale La ragnatela di Venere per intercettare il disagio giovanile, promuovere corretti stili di vita e prevenire dipendenze e Infezioni ... quotidianosanita.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «HIV, HPV E IST. LA SALANDRA (FDI): IMPEGNO DEL GOVERNO PER PREVENZIONE E TUTELA DEI FRAGILI»L'aggiornamento della normativa su HIV, AIDS, HPV e altre infezioni sessualmente trasmissibili rappresenta un passo fondamentale di questo Governo per porre ... agenziagiornalisticaopinione.it

La storia di rinascita di Sonica inizia quando un attacco di cani all’interno del gregge, la rende in fin di vita. L’ostinata piccola capretta, a soli pochi mesi di vita, sopravvive alle ferite, alle infezioni causate dalle larve di mosca e all’assenza del latte materno. Vie - facebook.com facebook