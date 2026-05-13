Incubo grandine e ritorno della neve | il pazzo meteo di metà maggio

Nella regione si registra un andamento atmosferico molto variabile nel mese di maggio, con fenomeni di grandine e nevicate che si sono verificati in diverse zone. La situazione si è intensificata da giovedì, portando a un peggioramento delle condizioni meteorologiche e all’attivazione di un’allerta gialla anche in alcune aree metropolitane. Le previsioni indicano un proseguimento di questa instabilità nei prossimi giorni.

Milano, 13 maggio 2026 – Una settimana nel segno dell’altalena del meteo in Lombardia. Nelle scorse ore il vento è stato il grande protagonista della giornata, portando forti raffiche sulla regione ma anche un cielo limpido, oggi il clima è diverso. Come ricordato dal bollettino di Arpa Lombardia un vasto centro di bassa pressione sulla penisola scandinava determinerà le condizioni meteorologiche anche sul Nord Italia, Lombardia compresa. Per la giornata odierna, mercoledì 13 maggio, nuvolosità irregolare con schiarite, anche ampie. Nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco sui rilievi e in serata sono previsti locali precipitazioni su Alpi e Prealpi occidentali con possibili nevicate oltre 1700-2000 metri circa e possibilità anche di isolati temporali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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